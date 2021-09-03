Посіпаки Януковича повертаються: Калетник продовжує вільно будувати власне "Межигір'я"

В Україні вже кілька років триває декомунізація. Однак у деяких комуністів справи тривають зовсім непогано.

Якщо поглянути на рішення окремих судів, то виходить, що в країні навпаки – рекомунізація. Тобто комуністи навіть повертають втрачені позиції.

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Калетник тягнувся до "шефа"

Пам'ятаєте, наприклад, колишнього парламентаря Ігоря Калетника, який свого часу пройшов до Верховної Ради за списками Комуністичної партії? Зараз про нього вже й забули, а 8 років тому це була вельми поважна персона.

Калетник у 2010 – 2012 роках за квотою КПУ, яка була сателітом "Партії регіонів" і входила в парламентську коаліцію, очолював Державну митну службу України. Якою була митниця під час влади Віктора Януковича пояснювати не варто – й так зрозуміло.

Висока посада зобов'язувала, як то кажуть, тримати рівень. Калетник вирішив тягнутись до свого шефа й будувати власне "Межигір'я".

Для цього він обрав місто Буча, що розташоване за 29 кілометрів від Києва. Калетник у 2013 році, звісно ж за сприяння влади, отримав там шматок землі у 14 гектарів, який він огородив величезним 10-метровим парканом.

Таких огорож немає навіть на кордоні з Росією та на військових об'єктах. Однак комуніст вирішив, що його володіння потребують надійного захисту від холопів.



Паркан навколо ділянки Калетника / Фото з фейсбуку Єгора Фірсова

Чому Калетник втік з України

Після Революції Гідності, коли Янукович та його команда втекли з України в Росію, проти Калетника, як і проти багатьох інших регіоналів, відкрили кримінальну справу. Депутат втік з країни.

До його володіння навідалися мешканці Бучі, які навіть спробували знести рекордний паркан, що уособлював старі порядки часів Януковича.

Вкрадену землю у комуніста конфіскували. Здавалося б, перемога. Однак найцікавіше було ще попереду.

Справу комуніста закрили

Вже перед самою відставкою Юрія Луценка у 2019 році Генеральна прокуратура раптом закрила справу проти Калетника.



Справу Калетника закрили перед звільненням Юрія Луценка / Фото Getty Images

Вже 26 травня 2021 року Верховний Суд виніс рішення, згідно з яким земля повернулася до матері Калетника.

Цинічність ситуації полягає в тому, що одразу після рішення суду комуніст переоформив майно на себе. Тобто провідний корупціонер часів Януковича, як і у 2013 році, особливо не соромиться робити все, що хоче. Ба більше, він зухвало демонструє свої можливості.

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Кілька місяців про цю ситуацію не було відомо. Втім, тепер, коли про це написали ЗМІ, виник великий скандал. Правоохоронцям доведеться давати пояснення.

Як так сталося, що відвертий злочинець та посіпака держзрадника Януковича виявився більш "фартовим" за свого шефа та вільно продовжує будувати своє власне "Межигір'я"? Ми будемо слідкувати за цією ситуацією.