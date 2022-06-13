Посівні площі зменшилися на 25%: чи буде достатньо урожаю для українців

Повномасштабна війна Росії проти України завдала серйозного удару нашій економіці. Суттєво постраждав і аграрний сектор: росіяни вкрали вотні тисяч тонн зерна та окупували багато територій.

Через війну Росії проти України у світі може виникнути продовольча криза. І поки увесь світ шукає варіанти розблокування Чорного моря, російські окупанти намагаються пограбувати якомога більше українських складів та вивести до Росії зерно й інші продовольчі товари.

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Внутрішній продовольчій безпеці нічого не загрожує

Як розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, українцям не варто турбуватися про продовольчу безпеку. Так, війна внесла дуже багато "корективів", але ситуацію вдалося стабілізувати.

За словами Висоцького, раніше українські аграрії робили наголос на культурах, які дають найбільшу вартість з однієї тонни, наприклад, олійні. Тепер на перший план стала внутрішня продовольча безпека та забезпечення потреб українців.

Загалом у структурі посівів частка пшениці та ячменю не зменшилися. Майбутнього урожаю гречки також вистачить для того, щоб забезпечити внутрішні потреби.

Окрім того, наші аграрії посіяли достатньо цукрових буряків, тому про зникнення цукру українцям турбуватися не варто.

Найбільших змін у структурі зазнали кукурудза, соя та соняшник. Це культури, які орієнтовані на експорт, але оскільки через блокування Чорного моря логістика дуже ускладнена, то аграрії переорієнтувалися на внутрішні потреби, хоча відсоткове скорочення у цих напрямках несуттєве.

В цілому посівні площі скоротилися на 25%. Найбільше постраждали кукурудза та соняшник. На жаль, споживання в нас скоротилося. Загалом варто очікувати, що зменшиться виробництво експортоорієнтованих культур,

– сказав Висоцький.

Війна Росії проти України: останні новини

В російських окупантів через шалені втрати, погане екіпірування та страх смерті почав "їхати дах". У розмові з дружиною загарбник з так званої "ДНР" повідомив, що у його посіпак вже немає й натяку на бойовий дух.

"День Росії" в тимчасово окупованому Херсоні росіянам не вдався. Місцеві мешканці привітали окупантів гімном України, а всі їхні "заходи" люди проігнорували.

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