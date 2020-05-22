Послабити карантин дозволили у Дніпропетровській області

Відтепер Дніпропетровська область може перейти до другого етапу послаблення карантину. На переконання Кабміну та МОЗ, вона відповідає всім необхідним критеріям. Раніше Дніпропетровщина не потрапляла до списку регіонів, де послаблять обмедення, через недостатню кількість проведених тестувань на коронавірус.

Детальніше про послаблення карантину на Дніпропетровщині

Про це стало відомим за підсумками селекторної наради. Участь у заході взяли обласна влада, а також представники Кабінету Міністрів і Міністерства охорони здоров’я. Відповідне повідомлення з’явилося на телеграм-сторінці Дніпропетровської обласної ради.

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Також у Дніпропетровській ОДА повідомили, що рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вже є готовим. Стосується воно, зокрема, запуску громадського транспорту в області.

Спершу рішення щодо Дніпропетровської області має оприлюднити МОЗ на своєму сайті. Опісля Дніпропетровська обласна Рада поширить рішення Комісії ТЕБ і НС.

Що передувало цим подіям: коротко

22 травня в Україні розпочався другий етап ослаблення карантину.

Згідно з новим ослаблениям, дозволено роботу громадського транспорту та готелів, а також проведення спортивних заходів без глядачів і церковних служб.

З 25 травня повинні відкритися дитячі сади та відбутися запуск метро, зокрема в Дніпропетровській області.

Щоправда, Дніпропетровщина не відповідала вимога МОЗ лише пункті про кількість проведених тестувань за минулий тиждень.

У підсумку обласна влада звернулася до уряду з проханням дозволити перейти до другого етапу ослаблення карантину.

Зверніть увагу Які області України не послаблять карантин з 22 травня: карта

Коротко про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.

Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

А 14 числа Кабмін дозволив відкрити Однак перший етап пом'якшення стартував лише 11 травня. У його межах дозволили роботу музеїв і бібліотек, салонів краси і перкарень, літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо. Детальніше – за цим посиланням.

У його межах дозволили роботу музеїв і бібліотек, салонів краси і перкарень, літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо. Детальніше – за цим посиланням. Станом на 22 травня в Україні підтвердили 20 148 випадків COVID-19. 6 585 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 588 інфікованих померли.



5 етапів виходу з карантину, які запропонував уряд / Інфографіка 24 каналу