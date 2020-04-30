Послаблення карантину стартує також у Дніпрі

З 30 квітня в Дніпрі розпочали поетапно послаблювати карантин. Таким чином, у місті відновлюють роботу низка підприємств, що надають послуги населенню.

Відповідне рішення ухвалила спеціальна комісія. Як написав мер Дніпра Борис Філатов у фейсбуці, отже, в місті буд відкрито:

аптеки,

супермаркети,

бакалії,

магазини з технікою,

АЗС,

банки,

хімчистки,

СТО,

майстерні з ремонту різного устаткування.

Радимо ознайомитися Вихід з карантину в Україні: успіхи і недоліки протидії коронавірусу

Крім того, кав'ярні та ресторани зможуть працювати як к форматі доставки, так і з послугою take away. Тобто без допуску гостей до зали. Також з 4 травня в місті відкривають зелені зони та бульварні частини вулиць.

З 12 травня залежно від епідеміологічної ситуації в місті повинні розпочати роботу:

невеликі непродовольчі магазини,

ательє,

ремонти взуття,

адвокатські та нотаріальні бюро.

Знову буде відкрито й перукарні та салони краси. Але потрапити туди можна буде тільки за попереднім записом, і не більше ніж один клієнт на кожну послугу одночасно.

Важливо! Для всіх без винятку, зокрема й для ринків, основне правило – наявність маски, рукавичок і антисептиків. У приміщеннях зможуть бути присутніми не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів.

Ми проаналізували постанови та рекомендації Кабміну та відкрили вам можливості, які не заборонено. Поліція вам – не ворог. Вони стежать за порядком заради вашої ж безпеки. Тому, будь ласка, дотримуйтесь їхніх вимог – не збирайтеся в компанії, будьте в масках і поводьтеся пристойно,

– зазначив Філатов.

На завершення Філатов запевнив, що влада міста контролює ситуацію з коронавірусом. Наразі, як для мільйонного міста, число хворих тут є мінімальним.

Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Дніпропетровські області на коронавірус захворіли 347 людей. Щоправда, 23 особи вже одужали. Щодо обласного центру, то тут підтвердили 99 випадків COVID-19. На лікуванні зараз перебувають 78 людей, натомість 18 пацієнтів одужали.

Додамо, з 1 травня також збираються послабити карантин у Черкасах . Тому частина підприємців міста зможе відновити діяльність.

Зверніть увагу Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки . Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу