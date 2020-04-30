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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Послаблення карантину стартує також у Дніпрі

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      У Дніпрі послаблюють карантин: що дозволяють робити
      У Дніпрі послаблюють карантин: що дозволяють робити / "Слово і діло"

      З 30 квітня в Дніпрі розпочали поетапно послаблювати карантин. Таким чином, у місті відновлюють роботу низка підприємств, що надають послуги населенню.

      Відповідне рішення ухвалила спеціальна комісія. Як написав мер Дніпра Борис Філатов у фейсбуці, отже, в місті буд відкрито:

      • аптеки,
      • супермаркети,
      • бакалії,
      • магазини з технікою,
      • АЗС,
      • банки,
      • хімчистки,
      • СТО,
      • майстерні з ремонту різного устаткування.

      Радимо ознайомитися Вихід з карантину в Україні: успіхи і недоліки протидії коронавірусу

      Крім того, кав'ярні та ресторани зможуть працювати як к форматі доставки, так і з послугою take away. Тобто без допуску гостей до зали. Також з 4 травня в місті відкривають зелені зони та бульварні частини вулиць.

      З 12 травня залежно від епідеміологічної ситуації в місті повинні розпочати роботу:

      • невеликі непродовольчі магазини,
      • ательє,
      • ремонти взуття,
      • адвокатські та нотаріальні бюро.

      Знову буде відкрито й перукарні та салони краси. Але потрапити туди можна буде тільки за попереднім записом, і не більше ніж один клієнт на кожну послугу одночасно.

      Важливо! Для всіх без винятку, зокрема й для ринків, основне правило – наявність маски, рукавичок і антисептиків. У приміщеннях зможуть бути присутніми не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів. 

      Ми проаналізували постанови та рекомендації Кабміну та відкрили вам можливості, які не заборонено. Поліція вам – не ворог. Вони стежать за порядком заради вашої ж безпеки. Тому, будь ласка, дотримуйтесь їхніх вимог – не збирайтеся в компанії, будьте в масках і поводьтеся пристойно, 
      – зазначив Філатов.

      На завершення Філатов запевнив, що влада міста контролює ситуацію з коронавірусом. Наразі, як для мільйонного міста, число хворих тут є мінімальним.

      Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Дніпропетровські області на коронавірус захворіли 347 людей. Щоправда, 23 особи вже одужали. Щодо обласного центру, то тут підтвердили 99 випадків COVID-19. На лікуванні зараз перебувають 78 людей, натомість 18 пацієнтів одужали.

      Додамо, з 1 травня також збираються послабити карантин у Черкасах . Тому частина підприємців міста зможе відновити діяльність. 

      Зверніть увагу Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
      • Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали. 
      • З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Борис Філатов Карантин в Україні 2020 Новини Дніпра
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