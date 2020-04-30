Послаблення карантину стартує також у Дніпрі
З 30 квітня в Дніпрі розпочали поетапно послаблювати карантин. Таким чином, у місті відновлюють роботу низка підприємств, що надають послуги населенню.
Відповідне рішення ухвалила спеціальна комісія. Як написав мер Дніпра Борис Філатов у фейсбуці, отже, в місті буд відкрито:
- аптеки,
- супермаркети,
- бакалії,
- магазини з технікою,
- АЗС,
- банки,
- хімчистки,
- СТО,
- майстерні з ремонту різного устаткування.
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Крім того, кав'ярні та ресторани зможуть працювати як к форматі доставки, так і з послугою take away. Тобто без допуску гостей до зали. Також з 4 травня в місті відкривають зелені зони та бульварні частини вулиць.
З 12 травня залежно від епідеміологічної ситуації в місті повинні розпочати роботу:
- невеликі непродовольчі магазини,
- ательє,
- ремонти взуття,
- адвокатські та нотаріальні бюро.
Знову буде відкрито й перукарні та салони краси. Але потрапити туди можна буде тільки за попереднім записом, і не більше ніж один клієнт на кожну послугу одночасно.
Важливо! Для всіх без винятку, зокрема й для ринків, основне правило – наявність маски, рукавичок і антисептиків. У приміщеннях зможуть бути присутніми не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів.
Ми проаналізували постанови та рекомендації Кабміну та відкрили вам можливості, які не заборонено. Поліція вам – не ворог. Вони стежать за порядком заради вашої ж безпеки. Тому, будь ласка, дотримуйтесь їхніх вимог – не збирайтеся в компанії, будьте в масках і поводьтеся пристойно,
– зазначив Філатов.
На завершення Філатов запевнив, що влада міста контролює ситуацію з коронавірусом. Наразі, як для мільйонного міста, число хворих тут є мінімальним.
Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Дніпропетровські області на коронавірус захворіли 347 людей. Щоправда, 23 особи вже одужали. Щодо обласного центру, то тут підтвердили 99 випадків COVID-19. На лікуванні зараз перебувають 78 людей, натомість 18 пацієнтів одужали.
Додамо, з 1 травня також збираються послабити карантин у Черкасах . Тому частина підприємців міста зможе відновити діяльність.
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Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
- З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу