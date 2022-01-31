Посли G7 назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік

31 січня 2022 , 14:30
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Джерело:

твітер G7

Посли країн "Великої сімки" під керівництвом Німеччини назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік. Мовиться про безпеку та економіку.

Ба більше, першою пріоритетною групою є справедливі та стійкі інституції. Відповідна інформація з'явилась у твітері країн "Великої сімки". 

Зауважте Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

Справедливі інституції, економіка та безпека

Пріоритетні напрямки поділили на 3 групи: справедливі та стійкі інституції, процвітаюча економіка та безпечна країна.

Перша група містить пункти про судову реформу:

  • належне реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради;
  • забезпечення ефективної роботи Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, підготовка ґрунту для діяльності відновленої ВККСУ;
  • проведення комплексної реформи Конституційного Суду України;
  • реструктуризацію Окружного адмінсуду Києва. 

Також там мовиться про протидію корупції та ефективне врядування та інституції.

У групі про ефективну економіку мовиться про підтримку Нацбанку, сприяння співпраці України з міжнародними фінансовими установами, справедливу земельну реформу, прозору приватизацію держпідприємств і банків, удосконалення корпоративного управління в компаніях та інше.

У цій же групі мовиться про "зелений перехід" та реформи в галузі енергетики. 


Країни "Великої сімки" про пріоритети співпраці з Україною / Скриншот 24 каналу

Щодо безпеки та оборони, передбачено імплементацію закону про національну безпеку, прозорість у закупівлях Міноборони та ЗСУ, реформу СБУ (зокрема відокремлення від функцій антикорупційних і правоохоронних органів). 

Ба більше, мовиться про реформування правоохоронних органів відповідно до міжнародних стандартів, підтримку запуску новоствореного Бюро економічної безпеки. 

Коротко про останні заяви G7

Посли G7 звернулися з вимогами до влади України – дивіться відео

 

Повний текст публікації країн G7

Посли G7 раді поділитися своїми пріоритетами на 2022 рік.

Автор: Діана Квасневська