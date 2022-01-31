Посли G7 назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік
Джерело:твітер G7
Посли країн "Великої сімки" під керівництвом Німеччини назвали пріоритети співпраці з Україною на 2022 рік. Мовиться про безпеку та економіку.
Ба більше, першою пріоритетною групою є справедливі та стійкі інституції. Відповідна інформація з'явилась у твітері країн "Великої сімки".
Зауважте Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік
Справедливі інституції, економіка та безпека
Пріоритетні напрямки поділили на 3 групи: справедливі та стійкі інституції, процвітаюча економіка та безпечна країна.
Перша група містить пункти про судову реформу:
- належне реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради;
- забезпечення ефективної роботи Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, підготовка ґрунту для діяльності відновленої ВККСУ;
- проведення комплексної реформи Конституційного Суду України;
- реструктуризацію Окружного адмінсуду Києва.
Також там мовиться про протидію корупції та ефективне врядування та інституції.
У групі про ефективну економіку мовиться про підтримку Нацбанку, сприяння співпраці України з міжнародними фінансовими установами, справедливу земельну реформу, прозору приватизацію держпідприємств і банків, удосконалення корпоративного управління в компаніях та інше.
У цій же групі мовиться про "зелений перехід" та реформи в галузі енергетики.
Країни "Великої сімки" про пріоритети співпраці з Україною / Скриншот 24 каналу
Щодо безпеки та оборони, передбачено імплементацію закону про національну безпеку, прозорість у закупівлях Міноборони та ЗСУ, реформу СБУ (зокрема відокремлення від функцій антикорупційних і правоохоронних органів).
Ба більше, мовиться про реформування правоохоронних органів відповідно до міжнародних стандартів, підтримку запуску новоствореного Бюро економічної безпеки.
Коротко про останні заяви G7
- На початку 2022 року посли групи "Великої сімки" заявили, що пріоритетом їхньої діяльності цього року в Україні будуть реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та розвиток економіки.
- Наприкінці 2021 року посли G7 заявили, що розчаровані тим, що комісія не затвердила переможця відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Затримку вони назвали невиправданою.
- Перед цим посли G7 називали Володимиру Зеленському, що очікують на прогрес у реформах СБУ. Вони привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника чи очільниці САП.
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Повний текст публікації країн G7
Посли G7 раді поділитися своїми пріоритетами на 2022 рік.