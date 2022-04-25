Посли країн G7 зустрілися з першим заступником директора НАБУ

Україна продовжує активно налагоджувати міжнародну співпрацю з партнерами. Наші інституції обмінюються досвідом та планують подальшу роботу з найсильнішими союзниками.

Україна продовжує провадити активну діяльність на міжнародній арені. Нам вдається налагоджувати співпрацю з найсильнішими державами та міжнародними організаціями.

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Зустріч послів G7 з Гізо Углавою

Посли "великої сімки" зустрілися з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. Вони обговорили ефективність діяльності Бюро у воєнний час.

Боротьба з корупцією підвищує стійкість України. Тому посли підтримують захист інституційної незалежності НАБУ в умовах воєнного стану,

– йдеться у повідомленні.

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