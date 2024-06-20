Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС зранку 20 червня погодили 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Повідомляється, що цей пакет "передбачає нові цільові заходи та максимізує дію попередніх шляхом усунення лазівок".

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Що відомо про 14-й пакет санкцій проти Росії

Наразі відомо, що серед санкцій – заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

Європейські чиновники понад місяць не могли домовитись щодо цього пакета

Варто зазначити, що чиновники з 27 країн ЄС обговорювали цей пакет уже понад місяць.

Раніше повідомлялося, що його схвалення затримувала Німеччина.

Зокрема видання Reuters писало, що коливання Німеччини були частково викликані внутрішніми розбіжностями між її міністерством закордонних справ та канцелярією.

Внаслідок цього перед зустріччю послів з пакета санкцій виключили статтю 12G, також відому як "положення про заборону Росії", яка поширювала б обмеження на дочірні компанії в третіх країнах.

Цей пункт мав змусити дочірні компанії Росії "контрактно заборонити реекспорт і реекспорт для використання в Росії".

Передбачалося, що замість цього пункту дипломати повинні були розглянути можливість включення нового, який також боровся б з обходом санкцій. Однак яке фінальне рішення прийняли дипломати наразі невідомо.