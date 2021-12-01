Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, який почне діяти вже 2 грудня. Обмеження ввели у зв'язку з міграційною кризою на кордоні.

Про те, що посли ЄС погодили запровадження чергових санкцій проти Білорусі, у мережі повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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ЄС знову підтримав санкції проти Білорусі

Посли Євросоюзу щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій ЄС проти Білорусі,

– повідомив Йозвяк.

За його словами, під обмеження потраплять 17 людей та 11 організацій.

Новий санкційний пакет в офіційному журналі ЄС оприлюднять 2 грудня. Того ж дня обмеження і почнуть діяти.

Журналіст також додав, що Євросоюз почав роботу над шостим пакетом санкцій, але поки що рано говорити про його зміст. Новий пакет обмежень може бути готовий у січні або лютому 2022 року.

Причина введення чергових санкцій

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона сприяє приїзду мігрантів на свою територію. Далі режим Олександра Лукашенка підштовхує тисячі біженців перетинати кордон з Польщею та іншими європейськими державами. У результаті це призвело до міграційної кризи на кордоні.

Такі дії, переконані в ЄС, є реакцією офіційного Мінська на попередні санкції проти Білорусі.

Текст допису Рікарда Йозвяка:

Посли ЄС щойно дали зелене світло 5-му пакету санкцій ЄС щодо Білорусі. 17 осіб та 11 юридичних осіб. Завтра буде опубліковано в офіційному журналі ЄС. Робота над шостим пакетом розпочалася, але зараз говорити про цифри передчасно. може бути готовий січень/лютий.