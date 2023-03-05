Посол Британії прийшла на зустріч до президента Сербії із хусткою зі словами гімну України

Посол Великої Британії у Белграді Шен Маклауд провела переговори із президентом Сербії Александром Вучичем . Вона прийшла на зустріч у промовистій хустці.

Зокрема, Шен Маклауд одягнула хустку зі словами гімну України. Сербське телебачення встигло вже назвати це провокацією.

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Як відреагувало сербське телебачення

Вучич опублікував в інстаграмі фото із зустрічі, на якому він та Маклауд сидять за столом, і в посла на хустці можна побачити слова "Згинуть наші вороженьки як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Президент Сербії у повідомленні про зустріч не згадав Україну, зазначивши, що йшлося про переговори щодо Косова у Брюсселі, а також двосторонню співпрацю з Британією.

Телеканал РТРС з Республіки Сербської звернув увагу на хустку і назвав це провокацією.

"Такий нетиповий для іноземних послів крок можна трактувати як спробу провокації і, звісно, ​​як недипломатичний крок щодо офіційного Белграда", – йдеться у новині про зустріч.



Зустріч президента Сербії з послом Британії / Фото з інстаграму Вучича

У Сербії готові переосмислити відносини з Росією

Війна Росії проти України поставила багато країн перед вибором. І, здається, Сербія нарешті визначилася, на чиїй стороні вона прагне бути. Вектор руху держави озвучив її президент.

В інтерв'ю Александар Вучич зауважив, що перед Сербією стоїть "важкий вибір". Причиною цього стала необхідність переглянути відносини з Росією. Нагадаємо, що країна-агресорка – традиційний слов'янський союзник Белграда.

Журналістам Вучич додав, що, на його думку, назрів час для переосмислення. Сербія задумалася над тим, щоб відійти від відмови до приєднання до західних санкцій проти Росії.

Водночас Вучич повторив, що Росія повинна припинити вербувати до ПВК "Вагнера" сербів. Йому не подобається, що громадяни його країни можуть бути залучені до війни проти України.