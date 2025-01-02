Посольство Ізраїлю висловило стурбованість "інцидентами на ґрунті антисемітизму" в Україні

‏Посольство Ізраїлю в Києві висловило стурбованість у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму в дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму в соціальних мережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського. Варто зазначити, що Ханука святкується протягом восьми днів – вона почалася 25 грудня, а закінчується 2 січня.

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Посольство стурбоване проявами антисемітизму

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський подякував українським правоохоронним службам за швидку реакцію на інциденти.

Просимо й надалі діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть та порушує закон,

– написав посол Ізраїлю.

До свого допису Бродський додав фото ханукальної менори у Львові.

Ханукальна менора у Львові / Фото: Міхаель Бродський

Нагадаємо, у Львові 1 січня 19-річний юнак у стані алкогольного сп’яніння пошкодив Ханукальну менору, яку встановили на руїнах синагоги "Золота Роза". Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про пошкодження релігійних споруд.

Раніше українська співачка Катя Chilly висловилася проти встановлення найбільшої в Європі ханукії на Майдані Незалежності. Допис артистки викликав бурхливе обговорення в мережі, частина українців звинуватили її у ксенофобії та антисемітизмі.