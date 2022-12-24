Війна в Україні поставила нас у дуже складне становище, – посол Китаю в Євросоюзі

Російське вторгнення в Україну поставило Китай "у дуже складне становище". Як пояснив новий посол Китаю в ЄС Фу Цун, Пекін не хоче "обирати між друзями".

Про це він заявив в інтерв'ю. Посол заявив, що війна в Україні "стає проблемою для двосторонніх відносин із ЄС".

Важливо Сі Цзіньпін уникає спілкування з Путіним, – дослідник пояснив візит Мєдвєдєва до Китаю

Фу Цун також заявив, що війна поставила "Пекін у дуже складне становище, з політичної точки зору".

Ми зазнаємо побічних збитків від цієї кризи. І Росія, і Україна є добрими друзями, тому ми не хочемо обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції,

– сказав він.

Цікаво, що пан Фу так і не назвав війну в Україні війною. Натомість він вживав слова "конфлікт" та "спецоперація", оскільки "саме так це називають росіяни".

Яка позиція Китаю щодо війни

Новий посол Китаю в ЄС заявив, що на другий день після початку російського вторгнення відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом Путіним. Під час цієї розмови лідер Китаю чітко висловився за пошук мирного рішення.

Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги Росії. Насправді наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові брати участь у будь-яких мирних зусиллях,

– запевнив він.

Раніше видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, необхідні для продовження війни проти України.

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, що беруть участь у війні.