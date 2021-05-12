"Північний потік-2" не буде для України проблемою наступні 5 – 8 років, – пані посол Німеччини

Анка Фельдгузен розповіла, що в Німеччині ведуть дискусії щодо "Північного потоку-2", але насамперед його сприймають як приватний та економічний проєкт. Пані посол Німеччини в Україні заявила, що протягом наступних 5 – 8 років існування газопроводу для України не буде великою проблемою.

В інтерв'ю виданню Фельдгузен розповіла, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що в цьому проєкті існує певна політична складова.

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Ставлення Німеччини до "Північного потоку – 2"

Однак пані посол наголосила, що "це приватний і економічний проєкт передусім". За її словами, наразі склалася така ситуація, що Німеччина і Європа загалом потребують більше газу, оскільки позбавляються вугільної та атомної енергетики.

Будуть набагато меншими поставки газу з Норвегії. Наші підприємці вирішили, що Німеччині економічно вигідно мати ще один газопровід. Тобто мотивація зрозуміла,

– пояснила Фельдгузен.

Проблеми України через газопровід

Пані посол нагадала, що Німеччина допомогла Україні у 2019 році з підписанням нової угоди з "Газпромом".

Тому я б сказала, що в наступні 5 – 8 років існування "Північного потоку-2" для України не буде дуже великою проблемою,

– наголосила Фельдгузен.

Вона також додала, що історія з газопроводом не впливатиме восени 2021 року на перебіг парламентської виборчої кампанії в Німеччині.

До слова, США та європейські партнери України виступають проти завершення будівництва російського газопроводу, яким хочуть транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Зокрема, щодо "Північного потоку-2" впроваджують санкції. Водночас Німеччина продовжує говорити, що насамперед сприймає проєкт як економічний.