Посол Росії у Польщі виїхав з країни після виклику до МЗС через інцидент із ракетою
Джерело:Gazeta.pl
Російські ракети, спрямовані на Україну, вже неодноразово порушували повітряний простір Польщі. Російський посол в цій державі відмовився реагувати на інцидент та взагалі покинув країну.
Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв виїхав із країни на дев’ять днів. Це сталося 26 березня – на наступний день після того, як він відмовився з'явитись у МЗС Польщі.
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Його обов'язки виконуватиме повірений
Міністерство закордонних справ Польщі зазначило, що посольство Росії у технічній ноті повідомило про відсутність Андрєєва в Польщі з 26 березня по 4 квітня. На цей час його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений у справах.
Виїзд російського посла із країни після виклику до відомства прокоментував голова польського МЗС Радослав Сікорський.
Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури і професіоналізму. З того, що я чув, він вже покинув нашу територію,
– сказав він.
Водночас посла не висилали та сам він не подавав у відставку.
Російські ракети в повітряному просторі Польщі
- Під час масованої російської атаки України, яку Росія здійснила вночі 24 березня, одна з ракет залетіла на територію Польщі. Польська сторона пояснила, чому не збили ворожу ракету, яка порушила її повітряний простір.
- Там заявили, що не ухвалювали рішення збити російську ракету. Польські військові кажуть, що знали, що вона не летітиме вглиб їхньої країни.
- Речник Оперативного командування Яцек Горишевський зазначив, що ракета увійшла в польський повітряний простір о 4:23 ранку та рухалася зі швидкістю майже 800 кілометрів за годину на висоті 400 метрів. Через 39 секунд вона вилетіла з території Польщі.