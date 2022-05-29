Посол Росії у Великій Британії переконує, що Кремль не застосує ядерну зброю в Україні

Попри постійні погрози Кремля, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не вірить, що його країна застосує тактичну ядерну зброю.

Келін в інтерв'ю Sunday Morning говорить, мовляв, за російськими військовими правилами така зброя не використовується в конфліктах, подібних до цього. Цікаво, які російські правила він має на увазі, якщо правила та звичаї ведення війни окупанти порушують постійно.

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Посол назвав умову, коли Росія вдарить "ядеркою"

Проте посол переконує, що Росія має дуже жорсткі умови щодо використання ядерки. Зокрема, коли існує загроза існування держави. Він стверджує, нібито це не має нічого спільного війною, яку посол називає поточною "операцією".

Однак про рівень правдивості слів Келіна свідчать його наступні заяви. Далі він говорить, що звинувачення у військових злочинах у місті Буча нібито були "вигадкою". Аргументував посол абсурдну тезу так: начебто "це використовується лише для того, щоб перервати переговори".

Тактична та стратегічна ядерна зброя

Зауважимо, що тактичну ядерну зброю можуть використовувати на відносно малих відстанях. Стратегічну ж запускають на набагато більші відстані, що створює привід тотальної ядерної війни.

Однак тактична включає багато видів зброї, зокрема, менші бомби та ракети, які використовуються на полі бою. Вважають, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї.

Росія лякає ядерною зброєю

Держава-агресорка від початку вторгнення не припиняє нагадувати, що має ядерну зброю. За переконанням експертів, це просто залякування, яке буде лунати до кінця війни.

Однак у Сенаті США таки припускають, що Путін може застосувати ядерну зброю через власну поразку та воєнні успіхи України.

Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. У бункері сховатись не вийде, бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка може туди проникнути.

В ООН вже теж заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.

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