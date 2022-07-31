Росія має намір "стерти Україну з карти світу", – посол США в ООН

Ціль кремля є незмінною та вже зрозумілою багатьом жителям нашої держави – росіяни хочуть повністю знищити Україну. Однак 29 липня про це вже відкрито заявила пані посол США в ООН.

Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН акцентувала на все більшій кількості відповідних сигналів, які лунають з боку москви. Зокрема, це стосується "референдумів", які мають проводити на окупованих територіях.

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Згадала висловлювання Лаврова

Представниця США буквально звернулася до світової спільноти із закликом не мати сумнівів – росія хоче повністю "стерти Україну з карти світу". Щодо окупованих територій, Томас-Грінфілд згадала "приготування" до повноцінної анексії.

Мовилося про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Пані посол згадала, що зараз там колаборанти мають завдання зробити все для проведення "референдумів".

Водночас вона навела як доказ і висловлювання міністра закордонних справ росії сергія лаврова. Як зауважила Грінфілд, він "навіть заявив, що це воєнна мета Росії". Мовилося про нібито "звільнення", які несуть із собою російські ракети.

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