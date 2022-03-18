Посол України відповів канцлеру Шольцу, який просив "не ображати" росіян

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував заклик канцлера країни Олафа Шольца. Останній напередодні попросив не ображати росіян, бо це війна Путіна.

Втім, Мельник вирішив дати відповідь Шольцу. Він заявив, що не тільки президент країни-агресорки відповідальний за війну в Україні, а й все мовчазне російське населення.

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Це війна Росії на знищення проти України. Крапка. Це російські, а не інопланетні льотчики бомбардують українські міста, вбивають жінок і дітей,

– написав Мельник.

Він додав, що саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну, а Путін – це лише верхівка айсберга.

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