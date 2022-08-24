Єврокомісія оцінюватиме Україну у 7 сферах, – посол ЄС про прогрес у реформах

Україна попри війну з окупантами намагається зробити все, щоб якнайшвидше стати членом ЄС. Навіть у складних умовах нам вдається проводити необхідні реформи.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Європейський Союз задоволений темпами реформ в нашій країні. Особливо у Європі відзначили прогрес України у боротьбі з корупцією та реформації судової системи.

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Прогрес України та оцінка результатів

За словами Маасікаса, Україна нарешті виконала рекомендацію ЄС та призначила голову антикорупційної прокуратури, що отримало схвальні відгуки. У Євросоюзі вважають, що у реформі судової системи та боротьбі з корупцією темпи змін цілком задовільні.

Також Маасікас зазначив, що до запуску готовий і процес відбору нового глави НАБУ, є позитивні новини щодо пошуку нового голови агенції з повернення активів.

До Вищої ради правосуддя призначені Маселко та Мороз – високошановні юристи, яких поважає дуже активна і прискіплива українська антикорупційна спільнота. Це дуже позитивна подія,

– заявив Маасікас.

Посол ЄС в Україні підкреслив, що Євросоюз має оцінити прогрес України у семи пріоритетних сферах реформ. Це було умовою надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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