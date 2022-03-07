Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс покинула Україну

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс залишила Україну. Все через "серйозну ситуацію з безпекою".

Раніше вона переїхала до Львова. Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

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Ще перед тим, як Росія цинічно вдерлася в Україну 24 лютого, посольство Британії тимчасово переїхало з Києва до Львова.

Вони це зробили "у зв'язку з побоюваннями нової агресії Росії проти України". У Львові загроза вважалася менш гострою.

Також Британія раніше закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Україну через російське вторгнення.

Дипломатичні місії Британії в Україні закриті

Наразі всі дипломатичні місії Великої Британії в Україні закриті. Про це Трасс сказала, даючи свідчення Комітету із закордонних справ Палати громад.

Також у Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що доведеться припинити надавати в Україні консульські послуги особисто.

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