У посольстві США відреагували на схвалення змін до земельного кодексу

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Посольство США у Києві відреагувало на схвалення Верховною Радою законопроєкту про ринок землі. У відомстві зазначили, що це сприятиме децентралізації.

Джерело:

твітер посольства США

Реакція посольства США

Американське дипломатичне представництво привітало схвалення закону. Там зауважили, що відповідний документ усуватиме можливості для корупції. 

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Схвалення законопроєкту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку сільськогосподарських земель. Проєкти законів № 2195, № 3205 – важливі кроки, які ще очікують рішення Верховної Ради,
– мовиться у повідомленні.

Головне про ринок землі

  • 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі з 1 липня 2021 року.
  • Рівно через рік – 28 квітня 2021 року – Верховна Рада схвалила законопроєкт №2194. За нього свій голос віддали 284 парламентарі.
  • Відповідний документ дозволить розблокувати можливість продажу сільськогосподарської землі.
  • Водночас законопроєкт №2195, що передбачає продаж землі на державних аукціонах, наразі не схвалили.


Головне про ринок землі / Інфографіка 24 каналу