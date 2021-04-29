У посольстві США відреагували на схвалення змін до земельного кодексу

Посольство США у Києві відреагувало на схвалення Верховною Радою законопроєкту про ринок землі. У відомстві зазначили, що це сприятиме децентралізації.
Джерело:твітер посольства США
Реакція посольства США
Американське дипломатичне представництво привітало схвалення закону. Там зауважили, що відповідний документ усуватиме можливості для корупції.
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Схвалення законопроєкту № 2194 є критичним кроком на шляху до відкритого та прозорого ринку сільськогосподарських земель. Проєкти законів № 2195, № 3205 – важливі кроки, які ще очікують рішення Верховної Ради,
– мовиться у повідомленні.
Головне про ринок землі
- 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі з 1 липня 2021 року.
- Рівно через рік – 28 квітня 2021 року – Верховна Рада схвалила законопроєкт №2194. За нього свій голос віддали 284 парламентарі.
- Відповідний документ дозволить розблокувати можливість продажу сільськогосподарської землі.
- Водночас законопроєкт №2195, що передбачає продаж землі на державних аукціонах, наразі не схвалили.