Образилися на Лукашенка: посольство Білорусі у Вірменії закидали яйцями

Посольство Білорусі у Вірменії закидали яйцями і помідорами. Приводом для акції протесту стали образливі вислови самопроголошеного президента Білорусі на адресу вірмен.

Як повідомляють журналісти, 21 серпня до будівлі білоруського посольства прийшли члени партії "В ім'я Республіки" та її прихильники.

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Посольство закидали яйцями, помідорами та картоплею

Серед учасників акції також був голова партії Арман Бабаджанян. Присутні закидали яйцями, помідорами та картоплею стіни та ворота посолства. Активісти вимагали від влади розірвати відносини з Білоруссю та вислати із країни білоруських дипломатів.

Причиною акції стали образливі слова Лукашенка про те, що Вірменія нікому, крім них, не потрібна і про неї всі забудуть. Нещодавно білоруський диктатор в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу розкритикував політику вірменської влади щодо зближення із західними країнами.

Ви бачите політику. Я навіть не звертав уваги і говорити не хочу про Вірменію. Ну що це за політика? Ну кому вірмени потрібні, окрім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвивають свою економіку та орієнтуються на те, що вони мають. Яка Франція, який Макрон?

– заявив він.

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До слова, в інтерв'ю Лукашенко також публічно принизив українських жінок, назвавши їх "підстилками" та "проститутками". На його думку, українці на Заході нікому не потрібні.