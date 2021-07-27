На посольство Куби в Парижі напали: Гавана назвала це терактом

У Парижі невідомі скоїли напад на посольство Республіки Куба в ніч з 26 на 27 липня. Двоє осіб закидали будівлю саморобними вибуховими пристроями.

Внаслідок атаки коктейлями Молотова загорівся фасад дипломатичної установи. Влада Куби назвала це "терористичним актом".

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Куба звинуватила США в нападі на посольство в Парижі

Наразі поліція Парижа проводить розслідування інциденту. Поки що не вдалося з'ясувати, хто саме скоїв напад на посольство.

У посольстві Куби рішуче засудили напад на дипустанову. В офіційному повідомленні Гавани мовиться, що ніхто з кубинського дипломатичного персоналу не постраждав. Втім було зафіксовано матеріальні збитки.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що в подібних терористичних атаках винен уряд Сполучених Штатів. Мовляв, США проводить проти Республіки постійні кампанії, які заохочують таку поведінку.

До того ж Куба звинуватила Штати у навмисному розпалюванні ворожнечі в соціальних мережах, що спрямована на дестабілізацію ситуації в країнах Карибського басейну.

Кубу напередодні охопили масові протести