На посольство Куби в Парижі напали: Гавана назвала це терактом
Джерело:Представництво Куби в різних країнах
У Парижі невідомі скоїли напад на посольство Республіки Куба в ніч з 26 на 27 липня. Двоє осіб закидали будівлю саморобними вибуховими пристроями.
Внаслідок атаки коктейлями Молотова загорівся фасад дипломатичної установи. Влада Куби назвала це "терористичним актом".
Читайте також Україна разом з ще 19 державами засудила масові затримання протестувальників на Кубі
Куба звинуватила США в нападі на посольство в Парижі
Наразі поліція Парижа проводить розслідування інциденту. Поки що не вдалося з'ясувати, хто саме скоїв напад на посольство.
У посольстві Куби рішуче засудили напад на дипустанову. В офіційному повідомленні Гавани мовиться, що ніхто з кубинського дипломатичного персоналу не постраждав. Втім було зафіксовано матеріальні збитки.
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що в подібних терористичних атаках винен уряд Сполучених Штатів. Мовляв, США проводить проти Республіки постійні кампанії, які заохочують таку поведінку.
До того ж Куба звинуватила Штати у навмисному розпалюванні ворожнечі в соціальних мережах, що спрямована на дестабілізацію ситуації в країнах Карибського басейну.
Кубу напередодні охопили масові протести
- У липні 2021 року тисячі кубинців вийшли на вулиці на знак протесту. Вони обурені через економічну кризу та погану боротьбу влади з коронавірусом.
- Люди протестувати проти некомпетентності влади та однопартійної системи радянського зразка. Вони також звинуватили уряд у дефіциті продуктів та ліків на острові.
- Президент США Джо Байден прокоментував масштабні антиурядові протести. Очільник Білого Дому висловив підтримку кубинському народу в прагненні до свободи.
- Водночас президент Куби Мігель Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести в країні. Мовляв, відповідні меседжі у соцмережах "заохочують і прославляють насильство та знищення майна".