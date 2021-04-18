Посольство Росії у Чехії облили "кров'ю": відео

У Празі у ніч на 18 квітня стіни навколо російського посольства облили кетчупом. Одразу на місці затримали 7 причетних до інциденту.
Джерело:Tekdeeps
Інцидент стався на площі Бориса Нємцова, де й розташоване російське дипвідомство. Усіх затриманих правоохоронці доставили у відділення поліції.
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Кетчуп – символ злочинів Путіна, – затримані
Затримані зауважили, що кетчуп символізує кров і ті злочини, які вчинив режим Путіна проти чехів.
"Кров" зі стіни змили оперативно: вже на ранок неділі вона була чиста. Відео оприлюднили у соцмережах.
Коротко про висилку російських дипломатів з Чехії
- Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів.
- Їх підозрюють у роботі на російські спецслужби.
- Ймовірно, що вони причетні до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.
- Тоді загинули 2 людей.
- Україна таке рішення Чехії підтримала.