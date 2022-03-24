Посольство Словаччини переїхало до Ужгорода та відновило роботу
Джерело:TASR
Посольство Словаччини в Україні перенесли з Києва до Ужгорода. Таке рішення ухвалили в Міністерстві закордонних і європейських справ держави.
Посольство вже відновило свою роботу. Про це повідомив глава МЗС Словаччини Іван Корчок.
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У штаб-квартирі посольства наразі працює заступник посла. Однак сам посол приїде до Ужгорода вже сьогодні, 24 березня.
Важливий крок назустріч Україні. – глава МЗС
Як зауважив Корчок, посольство Словаччини залишається в Україні та продовжуватиме функціонувати з Ужгорода. Там працюватимуть ті ж люди, які евакуювалися з Києва.
Я вважаю, що це важливий крок назустріч Україні,
– наголосив міністр.
Він зауважив, що це також важливий крок для дипломатичної служби. Адже дипломати допомагатимуть на місці, на кордоні.
"Вони здійснюватимуть дипломатичну діяльність і особливо звітуватимуть про події в Україні", – додав Корчок.
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