Посольство Словаччини переїхало до Ужгорода та відновило роботу

Посольство Словаччини в Україні перенесли з Києва до Ужгорода. Таке рішення ухвалили в Міністерстві закордонних і європейських справ держави.

Посольство вже відновило свою роботу. Про це повідомив глава МЗС Словаччини Іван Корчок.

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У штаб-квартирі посольства наразі працює заступник посла. Однак сам посол приїде до Ужгорода вже сьогодні, 24 березня.

Важливий крок назустріч Україні. – глава МЗС

Як зауважив Корчок, посольство Словаччини залишається в Україні та продовжуватиме функціонувати з Ужгорода. Там працюватимуть ті ж люди, які евакуювалися з Києва.

Я вважаю, що це важливий крок назустріч Україні,

– наголосив міністр.

Він зауважив, що це також важливий крок для дипломатичної служби. Адже дипломати допомагатимуть на місці, на кордоні.

"Вони здійснюватимуть дипломатичну діяльність і особливо звітуватимуть про події в Україні", – додав Корчок.

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