Свідчив проти Луценка: посольство США у Києві може очолити Джордж Кент, – ЗМІ

Заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент може очолити посольство США у Києві. Він не лише добре відомий в Україні, але й обізнаний із ситуацією у ній.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що 9 липня тимчасово повірена справах США в Україні Крістіна Квін покине Київ. Вона поїде у відпустку та готувати візит президента України у Вашингтон.

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Джордж Кент може очолити посольство США у Києві

Співрозмовники видання припустили, що замість Крістіни Квін до Києва може приїхати заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

За словами одних джерел, це станеться на час відсутності Квін, інші заявляють, що Кент пробуде на чолі посольства до офіційного призначення нового надзвичайного і повноважного посла США в Україні. Це може статися в жовтні – листопаді 2021 року.

Також є припущення, що якщо Кент, який свого часу був активним промоутером з американської сторони створення в Україні антикорупційних органів, очолить навіть на короткий час посольство, боротьба з корупцією отримає потужний імпульс.

Що відомо про Джорджа Кента