Посольство США відповіло російському пропагандисту, який погрожував спалити Конституцію України

Російський пропагандист Антон Красовський нещодавно відзначився цинічною заявою про "спалення Конституції на Хрещатику". Такі слова "рупора Кремля" засудило американське посольство в Україні.

Реакція посольства на слова пропагандиста

Дипустанова назвала висловлювання Красовського "тактикою холодної війни". До того ж – незграбною.

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Антон Красовський, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни,

– наголосили у посольстві.

Деталі ганебної заяви Красовського

Цинічними заявами так званий "журналіст" відзначився у своїй програмі "Антоніми" на яку запросив колегу-пропагандиста Олександра Брауна. Вони обговорювали ситуацію у Казахстані, однак оминути теми України, ясна річ, не змогли. Так, Красовський заявив, що Росія спалить Конституцію України на Хрещатику через те, що там прописаний курс на членство в НАТО.

"Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home", – казав "рупор Кремля".

Ба більше, Красовський назвав Львів "російським" містом, бо його заснував "російський" король Данило Галицький. Далі свою абсурдну заяву пропагандист "прикрасив" погрозами про введення військ в Україну.

Після того так званий "журналіст" ще більше продемонстрував своє незнання історії. Так, він заявив, що Україну заснував Йосип Сталін, який є винуватцем Голодомору.

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Повний текст публікації посольства США в Україні у твітері:

Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців «тваринами» та погрожував спалити Конституцію , приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти . Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни.