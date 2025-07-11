Зеленський підтвердив відновлення постачання озброєння зі США

Нещодавно повідомлялося про призупинення військової допомоги Україні від США. Але її уже відновили.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента Зеленського у п'ятницю, 11 липня.

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Що сказав Зеленський про допомогу від США?

Володимир Зеленський розповів, що Україна має хороші політичні сигнали найвищого рівня. Як від Сполучених Штатів Америки, так і від європейських партнерів.

За всіма доповідями – постачання відновлено,

– повідомив президент України.

Глава держави додав, що наступного тижня українська команда продовжить працювати з американськими колегами на військовому рівні. Зокрема, йдеться про українських військових та генерала Келлога.

Також готуються нові європейські оборонні пакети.

Нагадаємо, що декілька днів тому речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що призупинення допомоги стосувалося усіх країн, а не лише конкретно України.

Вона назвала це "стандартним оглядом", який ініціював глава Пентагону Піт Гегсет, вступивши на посаду.