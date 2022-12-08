Білий дім розглядає постачання Україні касетних боєприпасів, – СNN

Білий дім досі розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів. Американські ЗМІ вже назвали цей запит "одним з найсуперечливіших".

Росія активно використовує касетні боєприпаси у війні з Україною. Зокрема, нещодавно у Харкові від них постраждали 2 дітей.

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Запит України у Штатах обдумують вже декілька місяців. Згоди наразі не досягнули. Водночас важливо, що запит не відхилили.

США підтримують поставку в Україну танків Leopard

Штати підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, країна сказала своє "за" у питанні постачання танків Leopard, які потрібні воїнам ЗСУ.

Петро Черник, військовий експерт, вважає цілком ймовірним, що українські захисники та захисниці отримають Leopard.

У квітні HIMARS були фантастикою. Для мене як для аналітика це видавалося чимось неймовірним. Це сталося,

– наголосив Черник.

Він додав, що Україна має всі шанси отримати Leopard. Ці красені – одні з найкращих в комплексі – боєкомплект, якість наведення на ціль та застосування самої гармати.

США вже схвалили проєкт оборонного бюджету на 2023 рік. На допомогу Україні спрямують 800 мільйонів євро.