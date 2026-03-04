Постріл собі у ногу, – МЗС про намір Словаччини припинити аварійні постачання електрики Україні
- МЗС України засудило рішення Словаччини припинити аварійні постачання електроенергії, назвавши це "пострілом собі у ногу" та загрозою для регіональної енергетичної стабільності.
- Українське відомство вважає, що це рішення підриває енергетичне партнерство.
МЗС України відреагувало на рішення уряду Словаччини про припинення аварійних постачань електроенергії до України. У відомстві наголосили, що такий крок підриває регіональну енергетичну стабільність.
Словацькі чиновники пояснюють рішення технічними та стратегічними викликами в енергетичній сфері. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства Георгія Тихого.
Яку заяву зробило українське МЗС?
У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на намір словацького уряду припинити аварійні постачання електроенергії до України.
У відомстві назвали таке рішення "пострілом собі у ногу". Там підкреслили, що це може підірвати регіональну енергетичну стабільність, а також відносини між країнами – важливими партнерами у сфері енергетичної безпеки.
Таке рішення Словаччини нівелює ті важливі кроки, які були зроблені для інтеграції енергетичних систем наших держав у єдину мережу,
– зазначили у МЗС.
У відомстві також наголосили, що співпраця в енергетиці мала стати "важливою складовою стратегічного партнерства в Центрально-Східному регіоні".
Окремо МЗС звернуло увагу на те, що рішення про припинення аварійних поставок може негативно вплинути на спільний потенціал реагування у випадках надзвичайних ситуацій в енергетиці.
Словаччина розриває контракт з Укренерго: що відомо?
Словаччина ухвалила рішення призупинити аварійні постачання електрики в Україну, пояснивши це технічними обмеженнями та ризиками для власної енергосистеми, повідомляють словацькі та українські ЗМІ.
Словацький уряд зазначив, що пов’язане рішення з потребою забезпечити стабільність національної енергетичної мережі. У Владивіце наголосили, що в останні місяці в Словаччині фіксують зростання навантаження на енергосистему та обмежені можливості для маневрування у випадках аварійних ситуацій.
Уряд також підкреслив, що пріоритетом для них є забезпечення надійного електропостачання власних споживачів.
Також Словаччина наголосила, що подальші кроки у сфері енергетичної співпраці з Україною можуть бути предметом окремих переговорів та оцінок у майбутньому, але наразі аварійні постачання зупиняються до розв'язання технічних питань у їхній системі.