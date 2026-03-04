Укр Рус
4 березня, 23:57
Постріл собі у ногу, – МЗС про намір Словаччини припинити аварійні постачання електрики Україні

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • МЗС України засудило рішення Словаччини припинити аварійні постачання електроенергії, назвавши це "пострілом собі у ногу" та загрозою для регіональної енергетичної стабільності.
  • Українське відомство вважає, що це рішення підриває енергетичне партнерство.

МЗС України відреагувало на рішення уряду Словаччини про припинення аварійних постачань електроенергії до України. У відомстві наголосили, що такий крок підриває регіональну енергетичну стабільність.

Словацькі чиновники пояснюють рішення технічними та стратегічними викликами в енергетичній сфері. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника зовнішньополітичного відомства Георгія Тихого.

Яку заяву зробило українське МЗС?

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на намір словацького уряду припинити аварійні постачання електроенергії до України. 

У відомстві назвали таке рішення "пострілом собі у ногу". Там підкреслили, що це може підірвати регіональну енергетичну стабільність, а також відносини між країнами – важливими партнерами у сфері енергетичної безпеки.

Таке рішення Словаччини нівелює ті важливі кроки, які були зроблені для інтеграції енергетичних систем наших держав у єдину мережу, 
– зазначили у МЗС. 

У відомстві також наголосили, що співпраця в енергетиці мала стати "важливою складовою стратегічного партнерства в Центрально-Східному регіоні".

Окремо МЗС звернуло увагу на те, що рішення про припинення аварійних поставок може негативно вплинути на спільний потенціал реагування у випадках надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Словаччина розриває контракт з Укренерго: що відомо?

  • Словаччина ухвалила рішення призупинити аварійні постачання електрики в Україну, пояснивши це технічними обмеженнями та ризиками для власної енергосистеми, повідомляють словацькі та українські ЗМІ.

  • Словацький уряд зазначив, що пов’язане рішення з потребою забезпечити стабільність національної енергетичної мережі. У Владивіце наголосили, що в останні місяці в Словаччині фіксують зростання навантаження на енергосистему та обмежені можливості для маневрування у випадках аварійних ситуацій. 

  • Уряд також підкреслив, що пріоритетом для них є забезпечення надійного електропостачання власних споживачів.

  • Також Словаччина наголосила, що подальші кроки у сфері енергетичної співпраці з Україною можуть бути предметом окремих переговорів та оцінок у майбутньому, але наразі аварійні постачання зупиняються до розв'язання технічних питань у їхній системі.