У ЄС озвучили важливу позицію про постачання танків Україні

Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує. У Єврокомісії озвучили таку позицію до теми постачання танків.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу, передає 24 канал.

До теми Чехія готується передати Україні нові танки: один із них підписав прем'єр

Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, скільки необхідно для захисту України,

– наголосила президентка.

Глава Євроради Шарль Мішель додав, що також підтримує підхід ЄС до великих постачань військового обладнання Україні. Він розуміє, що це необхідно, бо українці борються за своє майбутнє та спільні з ЄС цінності.

Постачання Україні танків: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна прагне отримати танки Leopard. Однак в уряді Шольца заявили, що наразі не планують надавати цю техніку. Щоправда, передати Україні німецькі Leopard можуть союзники – Польща та Фінляндія.

У Фінляндії зазначали, що для цього потрібна підтримка всієї Європи. Прем'єр країни Матеуш Моравецький відзначав, зараз тривають переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою про створення коаліції для передачі Україні такої важкої техніки.

Тим часом Чехія передасть Україні нову партію танків, зокрема, Т-72. На одному з них поставив свій підпис прем'єр-міністр країни Петр Фіала.