Сотня бронетранспортерів від Польщі: генерал-лейтенант про їх важливість для ЗСУ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував передачу Україні сотні бронетранспортерів Rosomak. Ця техніка дуже допоможе українським силам при обороні на лінії фронту і особливо при проведенні контрнаступальних дій.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, за допомогою, зокрема бронетранспортерів Rosomak, наша піхота при проведенні бойових дій в степовій місцевості на Півдні та Сході буде захищена.

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Чекаємо, поки зберуться всі необхідні сили

Він зазначив, що частково Україна вже отримала бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо, зокрема, від Німеччини, США, а тепер і Польщі.

Ця кількість повинна бути теж приблизно 500 одиниць,

– наголосив експерт.

За його словами, для підтримки успішних контрнаступальних дій України нам також потрібні танки. А для прикриття з повітря – ми потребуємо авіації.

"В контрнаступальних діях потрібна броньована техніка в широкому спектрі. І Верховний Головнокомандувач наголошував про те, що ми чекаємо, поки зберуться всі необхідні сили для контрнаступу, відбудеться злагодження, і ми отримаємо необхідну кількість снарядів", – зазначив Романенко.

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Першочергове завдання

Він вважає, що противник вже немає можливості використовувати за добу по 50 – 70 тисяч снарядів, як це відбувалось місяць тому. Він зменшив використання до 15 – 20 тисяч, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

З нашого боку потрібно збільшити кількість снарядів, і союзники зосереджуються на тому, щоб допомогти нам в цьому. Але потрібен час, щоб накопичити відповідні сили. Адже противник на напрямках можливих наступальних дій ЗСУ готує досить суттєві рубежі оборони,

– відзначив генерал-лейтенант ЗСУ.

Ігор Романенко наголошує, що все це потребує відповідних зусиль по забезпеченню боєприпасами тих засобів, які будуть зібрані нашими партнерами для контрнаступу українських сил.

"Це першочергове завдання", – резюмував він.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

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