Британія не виключає постачання Україні винищувачів, але це може відбутися вже після війни

Під час свого візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський закликав надати винищувачі. Проте Лондон не планує швидко передавати літаки.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, постачання винищувачів займе мінімум кілька місяців. Тобто міністр не заперечив ймовірність надання Україні літаків

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Воллес вважає, що Україні наразі потрібні ракети великої дальності та безпілотники. Він розповів, що цього буде достатньо для наступу.

Ефекту можна досягти й без винищувачів

Британський міністр оборони виступив на конференції у Римі й сказав, що реалістичніше й продуктивніше буде, якщо Лондон відправить винищувачі після перемоги України у війні. Це має підтримувати безпеку в країні.

Це непростий випадок буксирування літака до кордону. Велика Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада багатьма способами допомогти, намагаючись досягти ефекту. Тих самих ефектів можна досягти, але потенційно іншим шляхом – і без місяців, які, звичайно, зайняла передача винищувачів, – зазначив Воллес.

Навчання пілотів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що обговорював військову допомогу для України, яка може включати винищувачі. Проте спочатку потрібно було б навчити пілотів працювати на літаках стандарту НАТО.

"Були дуже хороші розмови з президентом Зеленським про нашу здатність надавати ракети великої дальності, яких у них зараз немає. Це матиме велике значення в боротьбі з російською агресією. Звичайно, ми говоримо про подальшу підтримку, потенційно також з літаками", – розповів Сунак.

Він зазначив, що Велика Британія буде першою країною, яка почне навчання українських пілотів на літаках стандарту НАТО. Сунак запевнив, що Лондон хоче бачити Україну переможницею.

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Воллес не погодився на пропозицію колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який говорив, що Велика Британія може надати 100 бойових літаків Typhoons. За його словами, для постачання винищувачів потрібна згода коаліції держав. Міністр додав – Велика Британія і НАТО повинні мати необхідну кількість літаків для своєї оборони.

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