Уряд опублікував постанову про продовження карантину: є послаблення

Кабмін оприлюднив постанову про продовження режиму адаптивного карантину. Він триватиме щонайменше до 30 червня. Які послаблення будуть – читайте далі.

Постанову про внесення змін до деяких актів Кабміну ухвалили 21 квітня. Послаблень небагато, вони стосуються проведення державних іспитів та ЗНО.

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Зміни чекають учасників єдиного державного кваліфікаційного іспиту (зокрема – пробного проведення) та тестових іспитів "Крок". Їх дозволено проводити у "червоних" зонах.

(зокрема – пробного проведення) та Їх дозволено проводити у "червоних" зонах. Водночас учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які прибувають з окупованих Криму або Донеччини та Луганщини, будуть звільнені від самоізоляції.

Карантин в Україні продовжили: що відомо

21 квітня український уряд вкотре продовжив адаптивний карантин через коронавірус COVID-19. Крім цього, до 30 червня у країні діятиме режим надзвичайної ситуації.

Адаптивний карантин передбачає, що області у країні розподіляють на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Все залежить від того, яка там епідеміологічна ситуація.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Тож закликав дотримуватися встановлених обмежень.



Що варто знати про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу