У Львові відреагували на скандал з Польщею через рік УПА

У середу, 20 жовтня, Львівська обласна рада висунула пропозицію назвати 2027 роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та УПА. Рішення викликало шквал критики в Польщі.

Львівська влада відреагувала на скандал та звернулась до сусідньої держави. Про це повідомляє агентство PAP із посиланням на канцелярію маршалка Сілезького воєводства.

Що сказали у Львові?

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу, 28 жовтня звернувся з офіційним листом до маршалка Сілезького воєводства Войцеха Салуги. Посадовець наголосив, що постанова про оголошення 2027 року роком УПА ще не підписана.

Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, до цього часу не була підписана і не набула чинності. Я переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польщею,

– написав Козицький у своєму листі.

Посадовець зазначив, що розуміє чутливість теми історичної пам'яті для обох народів. Він підкреслив важливість ведення подібних дискусій виключно в атмосфері взаємної поваги, відкритості та щирого прагнення до порозуміння.

Козицький також нагадав про багаторічне партнерство зі Сілезьким воєводством і подякував польській стороні за підтримку Львівщини та прихисток для українських біженців від початку російської агресії.

Що відомо про скандал?

Голосування відбулося 20 жовтня, коли Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027-й роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Ця ініціатива викликала хвилю обурення серед польських посадовців, а мер Кракова Лукаш Гібала навіть виступив із пропозицією призупинити дію партнерства зі Львовом. Нагадаємо, що напередодні таке рішення ухвалили у Перемишлі та Люблінському воєводстві.

Зазначимо, що, за словами, прем'єр-міністра Дональда Туска, президент України не підтримав ініціативу львівських депутатів. Очільник уряду заявив, що Зеленський був незадоволений ситуацією.

Міністерство закордонних справ України назвало ухвалу контрпродуктивною для двостороннього діалогу. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вніс ініціатора постанови Святослава Шеремету до переліку небажаних осіб із забороною на в'їзд до Шенгенської зони на 5 років.

Нагадаємо, що історик, народний депутат України й член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович зазначив, що рішення Львівської облради не є винятковим. Він розповів, що низка обласних рад вже називала рік на честь УПА, серед них: