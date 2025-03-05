У Раді відреагували на чутки щодо "постановки на військовий облік з 14 років"

Деякі ЗМІ поширили інформацію, що депутат від партії "Європейська солідарність" нібито пропонує внести законопроєкт про військовий облік з 14 років. Однак нардеп Максим Саврасов, від ім'я якого про це йшлося, каже, що не давав такого інтерв'ю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення депутата і Центру протидії дезінформації.

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ЗМІ поширили фейкове інтерв'ю про мобілізацію

Йшлося, що Верховна Рада планує змінити законодавство та зобов'язати ставати на військовий облік хлопців з 14 років. Однак подібний законопроєкт в Парламенті не розглядається та не планується. Відповідно інформація неправдива.

Хоча деякі народні депутати і можуть подавати на розгляд Верховної Ради свої ініціативи. Але не факт, що законопроєкти пройдуть всі необхідні процедури та дійде до підпису президента.

Нардеп Максим Саврасов не давав виданню 44.ua інтерв'ю. Розмови про військовий облік з 14 років не відбувалося, а опубліковане фейкове інтерв'ю, за інформацією ЦПД, є маніпуляцією.

Про те, що Верховна Рада не планує розробляти такий законопроєкт, сказав і народний депутат Олександр Федієнко.

Інформую, що у комітет національної безпеки та розвідки, не займається такими законопроєктами. Більш того навіть з юридичного погляду це схоже на фейк,

– повідомив нардеп.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що їм невідомо про ініціативу постановки на облік хлопців 14 років. Він додав, що фракція ніколи б не підтримала такий законопроєкт, а пізніше підтвердив, що поширена інформація є фейком.

Керівництво України засуджує навіть примусову мобілізацію з 18 років. Президент Володимир Зеленський раніше висловлювався проти зниження мобілізаційного віку. Він вважає, що пріоритетом має бути не залучення до війни молоді, а постачання зброї та зниження військового потенціалу Росії.