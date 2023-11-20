Є прогрес: міністр Естонії оцінив перспективу поставки Україні боєприпасів від ЄС

На початку 2023 року Євросоюз пообіцяв надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів упродовж 12 місяців. Обіцяні снаряди наша держава мала б отримати у березні наступного року. Проте зараз дедалі частіше лунають заяви про те, що блок відстає від планів.

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив, чи зможе ЄС поставити боєприпаси до березня 2024 року. Він зауважив, що Україна вже зараз потребує цих снарядів для стримання російських військ й контрнаступу ЗСУ.

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Немає часу чекати

Очільник МЗС Естонії розповів, що на кожній зустрічі з міністрами закордонних справ Європейського Союзу ставить питання передачі 1 мільйона боєприпасів на порядок денний. Партнери вже досягають певного прогресу, але темпи цього процесу повинні бути ще більші.

Я сподіваюся, що до березня ми зможемо виконати те, що обіцяли,

– зазначив Цахкна.

За його словами, Естонія фактично зробила свою частину роботи на початку, тому що була однією з країн, які ініціювали цю угоду про надання боєприпасів.

"Україна не має часу чекати до березня. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо доставити стільки, скільки зможемо, і Україна переможе у війні", – додав очільник МЗС Естонії.

Що про передачу снарядів кажуть в Німеччині

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз не зможе виконати план постачання снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що навряд чи ЄС встигне передати обіцяні боєприпаси для України в зазначений термін. До того ж він зауважив, чи була ця цифра "реалістичною".

Ми повинні виходити з того, що 1 мільйон (боєприпасів – 24 Канал) не буде досягнуто,

– наголосив Пісторіус.

Для того, щоб Збройні Сили України вчасно отримали снаряди треба розширити та прискорити виробництво.

У ЄС вірять, що зможуть передати снаряди вчасно

Водночас у Єврокомісії впевнені, що ЄС зможе виконати план й Україна отримає артилерійські боєприпаси у зазначений термін.

Європейська оборонна промисловість передає дуже багато боєприпасів на експорт і могла б змінити свій пріоритет,

– додав Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Він також відреагував на чутки про те, що ЄС не зможе виконати свою обіцянку. Боррель заявив, що це не "брак виробничих потужностей". Проблема в тому, що близько 40% продукції європейського ОПК експортується в треті країни.

Можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне, а зараз це Україна. Давайте подивимось, це була б справжня зміна,

– сказав Боррель.

З лютого 2023 року Європейський Союз наростив свої промислові потужності з виробництва боєприпасів на 20 – 30%, наголосив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон. Тепер за рік ЄС може виготовити мільйон снарядів.