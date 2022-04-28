Поставка німецьких Gepard для ЗСУ завдасть Росії удар нижче пояса, якого там не очікували

Ви знаєте, що я не в захваті від того, що Україні будуть передані німецькі зенітні самохідні установки Gepard, оскільки вважаю, що Берлін міг би поділитися більш сучасними комплексами протиповітряної оборони, ніж тим, що списав сам десять років тому.

Бразильська пастка для Кремля

Але все ж таки, у цій історії є один важливий геополітичного рівня момент. Річ у тім, що постачання боєприпасів для Gepard нам забезпечить також Бразилія.

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Показово, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бразилія доволі довгий час зберігала формальний нейтралітет, хоча контакти з питань військово-технічного співробітництва між Україною та Бразилією були значно тіснішими, ніж з будь-якою іншою країною в Південній Америці.

Певно, і не певно, а цілком точно, що присутність серйозного російського лобі в цій країні вносила корективи весь цей час. Що ж, крига скресла? І не тільки.

Фантастика може стати реальністю: доведено Україною

Адже Бразилія це ще й країна, котра входить у таку мертву організацію, як BRICS, якою, незважаючи на трупик, що вже погано пахне, любить хизуватися Росія. Тобто подивіться, яка вимальовується гарна і насичена картина олією.

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Член організації, на яку рефлексують у Росії, постачає боєприпаси країні, проти якої Росія воює. Хіба ж це не чудово? Насправді – ще ні.

Особисто я вважатиму, що це буде чудовим, коли Китай почне передавати Україні, наприклад, ЗРК С-300. Скажете – це фантастика? Так, повністю з вами згоден. Але хіба рік тому М777, що розносить на шматки російську батальйонно-тактичну групу під Ізюмом, не був фантастикою? Наше життя вкрай, вкрай непередбачуване.

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