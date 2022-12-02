Постив фото із геолокацією: окупант допоміг ЗСУ знищити росіян на Запорізькому напрямку

Збройні Сили України продовжують майстерно знищувати склади та бази росіян. Цікаво, що на Запорізькому напрямку окупант сам "допоміг" ЗСУ знайти свій пункт з військовою технікою.

Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя. Вдале "полювання" від ЗСУ пройшло поблизу Мелітополя.

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За словами кореспондента, там була ремонтна база техніки російських військових. Також там був відомий "чмобік" з Владивостока, який в Росії мав шиномонтажну майстерню.

Коли його мобілізували, то відправили на цю ремонтну базу, і він з неї почав постити в соцмережі багато фото з геолокацією. Завдяки цьому ЗСУ ідентифікували базу та "насипали" туди артилерією,

– розповів кореспондент.

Українці жартують, що за своїм номером телефону той "чмобік" вже чомусь не відповідає.

Крім ремонтної бази, неофіційно підтверджують, що під Токмаком, Пологами, Василівкою, біля Гуляйполя по окупантах "літало щось нове". "Кажуть, що там є гарні результати", – додав кореспондент.

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