Постійний представник Росії в ООН Василій Небензя намагався зірвати виступ Володимира Зеленського. Його обурило, що виступ Зеленського мав бути першим на Радбезі.

Небензя під час засідання Радбезу ООН звернувся до головуючого засідання з Албанії прем'єр-міністра Еді Рами, сказавши про те, що той нібито поспішив оголосити, що рішення про виступ Зеленського було ухвалене, пише 24 Канал.

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Небензя влаштував істерику через виступ Зеленського у Радбезі ООН

"Ми хочемо запитати, на якій основі ви пропонуєте дати президенту України слово перед виступами членів Ради безпеки, які також представлені тут на рівні голів держав та урядів", – сказав посіпака Путіна.

Небензя скаржився, мовляв, Зеленському надали привілей виступати першим і погрожував Албанії, що її головування нібито буде "заплямоване".

Представник Росії бідкався, мовляв, для країн Заходу закони нібито "неписані". Пізніше Небензя сказав, що Росія нібито не проти виступу Зеленського, але це має бути здійснено відповідно до "процедур".

Чинний головуючий відповів постпреду Росії, що виступ Зеленського — "це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики", оскільки Зеленський і торік виступав першим. І додав: "Давайте ви (Росія – 24 Канал) припините війну, і пан Зеленський не виступатиме".

Представник Албанії наголосив, що Радбезу важливо почути Зеленського, оскільки "певних дій вживаєте саме ви (росіяни – 24 Канал), а не ми".

У відповідь почервонілий від злості Небензя поплакався, щоб представник Албанії, мовляв, не надавав політичних оцінок. На цьому агонія посіпаки Путіна закінчилася.

Зрештою Володимир Зеленський виголосив свою промову після генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Що сказав Зеленський