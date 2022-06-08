Постраждала людина, 6 будинків пошкоджено,– глава ОВА про ситуацію на Сумщині

Російські окупанти ввечері 7 червня знову обстріляли Сумську область. Зокрема, житлові райони. Внаслідок цього пошкоджені будинки людей.

Є повністю знищені житлові будинки. Про це розповів очільник Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі У ДПСУ пояснили, скільки ворожих військ перебуває біля кордонів України на Півночі

Постраждала людина

За його словами, окупанти пошкодили щонайменше 6 житлових будинків пошкодили, а також господарчі споруди, сараї, огорожі та інше майно людей. На щастя, обійшлось без загиблих, але одна людина зазнала поранення.

Були прильоти по Краснопільській громаді. Важка ствольна артилерія працювала по Середино-будській громаді. У телеграмі Живицький також зазначав, що ввечері обстріляли Шосткинський район, а опівдні – Великописарівську та Юнаківську громаду.

Сумщина – під щоденними обстрілами

Ніч пройшла спокійно. Проте Живицький відзначив – протягом останніх двох місяців росіяни обстрілюють Сумщину щодня, тому можна очікувати чого завгодно у будь-який момент. Обстріли окупанти ведуть по прикордонних населених пунктах. Там розташовані приватні житлові сектори. Ні виробництв, ні підприємств, ні стратегічних об'єктів там немає.

На думку Живицького, загарбники обстрілюють житлові райони Сумщини для дестабілізації ситуації. Крім того, це шкодить інвестуванню, відтак – підриває економіку області. Попри це чиновник запевнив, що в регіоні працює бізнес та залишаються іноземні інвестори.

Що відбувалось в області останніми днями

6 червня росіяни завдали з мінометів близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після обіду окупанти наче сказилися: відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Було близько 30 прильотів. Ворожий безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій.

5 червня російські окупанти знову завдали удару по Сумщині – обстрілювали Шосткинський район та Білопільську громаду. Крім того, над областю пролетіли 2 ворожі ракети.

4 червня загарбники випустили 6 ракет "повітря – земля". У результаті вибухів пошкоджені житлові будинки в одному з населених пунктів Сумської громади.

Може зацікавити – прикордонники на трофейному БМП-2 полюють на окупантів: відео