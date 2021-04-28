Постраждали 16 дітей: у Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок – моторошне відео

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Невідомий з ножем 28 квітня напав на дитячий садок у Китаї. Внаслідок інциденту постраждали 16 дітей та 2 вихователів.

Джерело:

Aninews

Напад стався на півдні Китаю у місті Бейлю в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Усі постраждалі діти ходили до одного приватного дитячого садочка.

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За даними Global Times, усіх постраждалих госпіталізували. У важкому стані наразі перебувають 2 дітей

Поліція оперативно прибула на місце події. Правоохоронцям вдалося затримати нападника. Наразі жодної інформації про його мотиви не оприлюднили. 

Невідомий напав на дитячий садок: дивіться відео

Затримання підозрюваного: дивіться відео

Що було раніше

  • Це вже перший напад на дитячий садок у Китаї за останні роки.
  • У 2018 жінка напала на дитячий садочок у місті Чунцін.
  • Тоді постраждали 14 дітей.