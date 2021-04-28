Постраждали 16 дітей: у Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок – моторошне відео

Невідомий з ножем 28 квітня напав на дитячий садок у Китаї. Внаслідок інциденту постраждали 16 дітей та 2 вихователів.
Джерело:Aninews
Напад стався на півдні Китаю у місті Бейлю в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Усі постраждалі діти ходили до одного приватного дитячого садочка.
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За даними Global Times, усіх постраждалих госпіталізували. У важкому стані наразі перебувають 2 дітей.
Поліція оперативно прибула на місце події. Правоохоронцям вдалося затримати нападника. Наразі жодної інформації про його мотиви не оприлюднили.
Невідомий напав на дитячий садок: дивіться відео
Затримання підозрюваного: дивіться відео
Що було раніше
- Це вже перший напад на дитячий садок у Китаї за останні роки.
- У 2018 жінка напала на дитячий садочок у місті Чунцін.
- Тоді постраждали 14 дітей.