Постраждали 4 особи, серед них одна дитина: в ОВА розповіли деталі атаки на Одесу

В ніч з 18 на 19 лютого російські війська масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару постраждали 4 особи, серед них також є одна дитина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Зазначається, що зараз на місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують чергові злочини росіян проти мирного населення Одещини.

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Росіяни масовано атакували Одесу

В Одесі над знищенням ворожих цілей працювали українські сили ППО. Як зазначили в Одеській ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.

Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості,

– написав Олег Кіпер.

За його словами, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Наразі критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

Олег Кіпер також закликав українців при оголошенні повітряної тривоги негайно прямувати в укриття і подякував всім тим, хто дотримується цього важливого правила.

В Одеській ОВА показали наслідки атаки на місто / Фото: Олег Кіпер

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Повітряну тривогу на території Одеської області 18 лютого оголосили о 22:25 – тоді стало відомо що до регіону наближаються дрони-камікадзе російської армії. Згодом жителі різних районів Одеси почули гучні звуки, активно працювали сили ППО. До півночі пролунало щонайменше 3 серії вибухів.

Після закінчення ворожої атаки у ДТЕК написали про локальні аварійні відключення електроенергії в Одесі та низці міст області. За кілька годин міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що після повітряного удару без світла й опалення опинилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.