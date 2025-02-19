Постраждали 4 особи, серед них одна дитина: в ОВА розповіли деталі атаки на Одесу
- Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками: було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.
- Внаслідок ворожого удару постраждали 4 особи, серед яких одна дитина, всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.
В ніч з 18 на 19 лютого російські війська масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару постраждали 4 особи, серед них також є одна дитина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Зазначається, що зараз на місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують чергові злочини росіян проти мирного населення Одещини.
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Росіяни масовано атакували Одесу
В Одесі над знищенням ворожих цілей працювали українські сили ППО. Як зазначили в Одеській ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.
Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості,
– написав Олег Кіпер.
За його словами, через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Наразі критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.
Олег Кіпер також закликав українців при оголошенні повітряної тривоги негайно прямувати в укриття і подякував всім тим, хто дотримується цього важливого правила.
В Одеській ОВА показали наслідки атаки на місто / Фото: Олег Кіпер
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Повітряну тривогу на території Одеської області 18 лютого оголосили о 22:25 – тоді стало відомо що до регіону наближаються дрони-камікадзе російської армії. Згодом жителі різних районів Одеси почули гучні звуки, активно працювали сили ППО. До півночі пролунало щонайменше 3 серії вибухів.
Після закінчення ворожої атаки у ДТЕК написали про локальні аварійні відключення електроенергії в Одесі та низці міст області. За кілька годин міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що після повітряного удару без світла й опалення опинилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.