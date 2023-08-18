Постраждали керівники "поліції": У ГУР показали удар по складу окупантів в Енергодарі
Джерело:ГУР МО України
Представники ГУР МО 18 серпня розповіли деталі про вибухи у тимчасово окупованому Енергодарі, що в Запорізькій області. За їхніми словами, у місті постраждали керівники поліції окупантів.
У розвідці також наголосили, що загарбники заблокували район, на якому стався вибух. Крім цього, в Енергодарі також вимкнули інтернет для громадян.
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Які наслідки вибуху в Енергодарі
В ГУР наголосили, що 18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників так званої міської "поліції". Тоді ж орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.
Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павєл з Чуваської Республіки, його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів,
– сказали в розвідці.
Там також наголосили, що одразу після вибуху їх терміново доправили до місцевої лікарні. До того ж представники ГУР МО показали момент вибуху на відео.
Момент вибуху в Енергодарі / Відео з ютубу ГУР МО
В розвідці також розповіли, що після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя викликали три реанімобілі. Вже звідти, ймовірно, планується евакуація військовими гелікоптерами на територію країни-агресорки.
У ГУР МО зауважили, що будівля, окрім розміщення управління так званої "поліції", використовувалась як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, а пожежа розповсюдилася на 3 – 5 поверхи.
Наостанок в розвідці сказали, що після вибуху окупанти зробили обмеження для жителів Енергодару. Зокрема, їм суттєво обмежили можливість пересуватися містом.
Що відбувалося в Енергодарі 18 серпня
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров 18 серпня повідомив, що в Енергодарі на Запоріжжі пролунали гучні звуки вибухів. Зокрема, гучно було у будівлі, де розміщувалися "спецслужби" росіян.
- Федоров також розповів, що в тому будинку загарбники облаштували катівні, де тримали цивільних громадян. До захоплення Енергодара у будівлі розміщувалося відділення поліції.
- Наразі достеменно невідомо через що саме стався вибух. Водночас у самому будинку повилітали шибки й розлетілося скло.