Постраждали керівники "поліції": У ГУР показали удар по складу окупантів в Енергодарі

Представники ГУР МО 18 серпня розповіли деталі про вибухи у тимчасово окупованому Енергодарі, що в Запорізькій області. За їхніми словами, у місті постраждали керівники поліції окупантів.

У розвідці також наголосили, що загарбники заблокували район, на якому стався вибух. Крім цього, в Енергодарі також вимкнули інтернет для громадян.

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Які наслідки вибуху в Енергодарі

В ГУР наголосили, що 18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників так званої міської "поліції". Тоді ж орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух.

Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павєл з Чуваської Республіки, його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів,

– сказали в розвідці.

Там також наголосили, що одразу після вибуху їх терміново доправили до місцевої лікарні. До того ж представники ГУР МО показали момент вибуху на відео.

Момент вибуху в Енергодарі / Відео з ютубу ГУР МО

В розвідці також розповіли, що після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя викликали три реанімобілі. Вже звідти, ймовірно, планується евакуація військовими гелікоптерами на територію країни-агресорки.

У ГУР МО зауважили, що будівля, окрім розміщення управління так званої "поліції", використовувалась як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, а пожежа розповсюдилася на 3 – 5 поверхи.

Наостанок в розвідці сказали, що після вибуху окупанти зробили обмеження для жителів Енергодару. Зокрема, їм суттєво обмежили можливість пересуватися містом.

Що відбувалося в Енергодарі 18 серпня