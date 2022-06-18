Постраждалі та масштабні руйнування: Росія завдали удару по Новомосковському району
18 червня 2022 , 20:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм Миколи Лукашука
Ввечері 18 червня окупанти завдали ракетного удару у Новомосковському районі на Дніпропетровщині. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування.
Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Микола Лукашук. Він додав, що наразі вся інформація з‘ясовується.
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Вдень 18 червня окупанти також випустили ракети по Кривому Розі. Влучило в об’єкт соціальної інфраструктури, зруйновано два приватні будинки і гараж. Внаслідок удару двоє людей постраждали.