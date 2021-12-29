Скільки дітей загинуло на Донбасі від початку війни

На Донбасі в результаті збройного конфлікту загинули 152 дитини. Водночас понад 73 тисячі дітей зазнали психологічного насильства.

В Офісі омбудсмена виданню повідомили, що статус постраждалих внаслідок військових дій та збройних конфліктів отримали 73 332 дитини. З них 73 236 – зазнали психологічного насильства.

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За інформацією видання, 95 дітей отримали поранення, контузію чи каліцтво, а 1 дитина стала жертвою сексуального насилля.

В ЮНІСЕФ розповіли, що гуманітарної допомоги потребують майже пів мільйона дітей. Зростає покоління, оточене насильством та страхом, що ставлять під загрозу їхнє майбутнє.

Війна на Донбасі: останні новини

22 грудня у Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, яке діє з липня 2020 року. Однак окупанти почали зривати тишу, коли з домовленостей минув лише один день.

Внаслідок дій російсько-окупаційних військ 26 грудня отримав поранення український військовий. Стан здоров'я захисника медики оцінювали як важкий.

27 грудня у зоні Операції Об'єднаних Сил двоє українських військових зазнали поранення. Бойовики зривали режим тиші аж 9 разів.

Наразі з'явилась інформація, що через зухвале порушення режиму тиші бойовиками на Донбасі Україна скликає термінове засідання ТКГ.

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Війна на Сході України триває вже восьмий рік. Збройний конфлікт торкнувся й понад 400 тисяч хлопчиків та дівчат, які живуть вздовж лінії зіткнення протяжністю 420 кілометрів.