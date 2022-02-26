Постраждали тварини: жахливі наслідки обстрілів у "Фельдман Екопарку"

26 лютого 2022 , 00:55
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Джерело:

фейсбук "Фельдман Екопарк"

Російські окупанти ввечері 24 лютого цинічно обстріляли зоокуток "Фельдман Екопарк", що у Харкові. На жаль, деякі тварини постраждали, є вбиті.

В адміністрації зоокутка оприлюднили жахливе відео з місця обстрілу. Там повідомили, що російські військові зруйнували обстрілами вольєри та вбили деяких тварин.

Важливо Російські окупанти обстріляли Фельдман Екопарк у Харкові: є вбиті й поранені тварини

У "Фельдман Екопарк" висловили сподівання, що таки зможуть все відновити за допомогою небайдужих людей та партнерів із європейських зоопарків.

І скоро ми зустрінемося з вами в улюбленому "Фельдман Екопарку". Нині головне – зупинити війну, врятувати нашу країну, людей,
– мовиться у повідомленні.

Жахливі наслідки обстрілів у "Фельдман Екопарку": дивіться відео

Що відомо про Фельдман Екопарк 

Екопарк є унікальним благодійним проєктом, який спрямований на підтримку тварин. На території закладу був розташований реабілітаційний центр для тварин. На початку лютого туди привезли понад 700 кажанів, яких врятували в Дніпрі.
Автор: Альона Захарова