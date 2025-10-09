Постраждалий від атаки батько вперше зустрівся з сином, який народився під обстрілами
- Постраждалий через атаку чоловік зміг вперше побачити власного новонародженого сина.
- Мати хлопчика померла в лікарні.
Чоловік, який через російську атаку зазнав приблизно 70% опіків тіла та втратив дружину, уперше побачив свого сина. Хлопчик з'явився на світ у день трагедії 7 вересня.
Відео першої зустрічі чоловіка зі своїм новонародженим сином опублікувало hromadske, передає 24 Канал.
Дивіться також Зникнення сім'ї на Полтавщині: поліція знайшла мертвим чоловіка після виявлення тіл жінки й сина
Що відомо про щемливу історію постраждалих від російської атаки?
На зафільмованих кадрах видно, як батько ніжно торкається малюка, підключеного до апаратів життєзабезпечення. Дитина народилася передчасно й перебувала в тяжкому стані.
На записі чутно жіночий голос, який звертається до хлопчика на ім'я Назар і каже, що до нього прийшов тато.
Відео першої зустрічі батька та сина, постраждалих через російську атаку
Нагадаємо! У неділю, 7 вересня, під час російського обстрілу важких пошкоджень зазнало подружжя. Вагітна жінка Тетяна Сакіян дістала опіки 95% тіла.
До того ж у неї були вибухова травма, сепсис, поліорганна недостатність і ще низка діагнозів. Тетяну підключили до штучної вентиляції легень.
Лікарі вирішили провести кесарів розтин.
Жінка перебувала у реанімації на штучній вентиляції легень разом із передчасно народженим сином. Медики двічі на тиждень проводили консиліуми, аби визначити подальшу тактику лікування пацієнтки, однак 22 вересня о 20:45 лікарі констатували її смерть.
Її чоловіка, який отримав 70% опіків, після стабілізації стану перевели до опікового відділення, де він продовжує лікування.
Які наслідки ворожого удару 7 вересня 2025 року?
Росія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши понад 800 дронів, дев'ять крилатих та чотири балістичні ракети.
Унаслідок цього, за даними КМВА, у Києві було пошкоджено понад десять об’єктів, а прямі влучання сталися у житлові будинки Святошинського й Дарницького районів.
У місті повідомили про понад десять локацій, де зафіксували наслідки ворожої атаки. У військовій адміністрації наголосили, що безпілотники влучали просто у вікна квартир звичайних людей.