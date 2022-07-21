Постраждали виключно цивільні: перші фото наслідків ранкового обстрілу Харкова

росіяни цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Тому серед постраждалих є лише мирні жителі міста. У мережі з'явилися перші фото наслідків.

Черговий ворожий обстріл Харкова стався зранку 21 липня. Станом на 12 годину поранень зазнала 21 людина, а 2 – загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ранковий терор"

Олег Синєгубов назвав чергову атаку росіян "ранковим терором". Окупанти навмисно цілили в житловий район міста.

Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торговельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт,

– мовиться в повідомленні.

Перші фото наслідків ранкового обстрілу Харкова / Олег Синєгубов та ДСНС

Зараз на місці трагедії працюють 14 бригад екстреної медичної допомоги. А правоохоронці тим часом фіксують усі злочини окупантів проти населення.

Відомо, що російські загарбники обстріляли житловий район майже у центрі Харкова. Вони атакували його з реактивних систем залпового вогню.

росія, до слова, не вперше атакує цивільних у Харкові. 20 липня окупанти вбили літнє подружжя та 13-річного хлопця.

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