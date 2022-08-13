Постраждали ворожі позиції, – мер Мелітополя про вибух в місті

У Мелітополі Запорізької області місцеві мешканці 13 серпня чули вибухи. Там уражені 2 об'єкти.

Про це для 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вибухи у місті пролунали приблизно о 15:40.

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"Вибухи мали 2 епіцентри. Перший – поруч з міським військкоматом і зараз нижня частина міста повністю перекрита. Туди нікого не пропускають. Другий – мелітопольський лісопарк дорогою до Запоріжжя. Чітко повідомляли, що до лісопарку звозили велику кількість техніки. Зараз точно невідомо, що постраждало, але точно уразили ворожі позиції", – розповів мер.

Що відбувається у Мелітополі

росіяни хочуть провести псевдореферендум на окупованій частині Запоріжжя. Окупанти намагалися провести опитування серед місцевих Мелітополя щодо руского міра, але люди не хочуть мати справу з росіянами.

Хочу звернути на це увагу всіх українців. Мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя вкрай складно. Вони перебувають у масштабних депресивних обставинах та небезпеці вже місяців. Лише 10% готові сказати росіянам зі зброєю, що можуть підтримати росію,

– розповів Федоров.

Він додав, що є випадки, коли колаборанти хочуть заробити на агітації за окупантів, але не знаходять підтримки. Мер заявив, що росія не може анексувати частину Запоріжжя, навіть спираючись на свої закони, оскільки люди просто не прийдуть на псевдореферендум.

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Працюють сили опору окупації

У Мелітополі діє партизанський рух. Як зазначив Федоров, вже четвертий день триває "полювання" на колаборантів, яке оголосив спротив. Наразі підірвали штаб "єдінай расії" та фейковий сервісний центр, де розташували видачу несправжніх водійських посвідчень і номерних знаків.

"Також підірвали одного з основних пропагандистів. Є безліч випадків у Мелітопольському районі, де навіть виселили колаборантів і відправили "на відпочинок" до лікарні. Тому "полювання" продовжується на всіх, хто сприятиме проведенню "референдуму", – сказав мер.

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