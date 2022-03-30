Постраждалих внаслідок удару по Хмельницькому нема, – мер Симчишин

Росіяни вперше від початку повномасштабної вйни завдали удару по Хмельницькому. На щастя, постраждалих серед мешканців міста нема.

Ситуація у межах Хмельницького контрольована, всі відповідні служби спрацювали оперативно. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер міста Олександр Симчишин.

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"Немає (внаслідок обстрілу – 24 канал) ні постраждалих, ні поранених", – сказав Олександр Симчишин.

Він зазначив, що наразі життю хмельничан і тих людей, які тимчасово проживають в місті, нічого не загрожує. Проте Симчишин закликав бути пильними, адже ситуація може змінитися у будь-який момент.

"Можуть обстрілювати будь-які об'єкти. Я вважаю, що ворог нам вибору не залишив, він чітко означив методи війни – просто знищує все українське. Тому ми маємо бути пильними і не концентруватись на якихось окремих об'єктах", – сказав мер Хмельницького.

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