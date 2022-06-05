Постріл у мозок, – Андрющенко підтвердив, що на Донеччині вже недоступне пропагандистське ТБ

Окупаційні війська Росії 4 червня вкотре почали обстріли Донецька, який самі й контролюють. Проте переконати місцевих, що це роблять ЗСУ не змогли. Адже росіяни випадково знищили телевізійне покриття.

Тепер у регіоні тимчасово відсутня пропаганда Кремля. Про це повідомив ввечері того ж дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як саме описав ці дії Андрющенко

Наразі ефірне телебачення недоступне в Донецьку та в окупованій частині області. Радник мера зазначив, що "була пропаганда, а тепер немає".

Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно в мозок російсько-донецької пропаганди,

– написав Андрющенко.

Він не повідомив, у що саме росіяни поцілили. Проте найімовірніше мовиться про одну з телевізійних веж.

Що відомо обстріли Донецька

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що окупанти почали обстріли ввечері 4 червня. Вони це робили для створення картинки пропагандистським ЗМІ. Ті цим скористалися та згодом почали писати, що в Донецьку пролунала серія вибухів. Нібито це звук влучання 40 снарядів із "Граду" по центру міста. Мовляв, це зробили саме ЗСУ.

Проте ці заяви пропагандистів розбилися об заяви очевидців із окупованого обласного центру Донеччини:

Стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському.

В Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно.

вильоти були з Макіївки Східний Батман 8 штук.

Люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана.

Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання "спецоперації", і ще раз підкреслюють цинічність загарбників,

– відреагували на це РНБО.

Там акцентували, що цинічність окупаційної влади підтверджує саме готовність обстрілювати цивільних, яких вони нібито захищають.

СБУ показала пропагандистські методички Кремля

Також 5 червня Служба безпеки України показала пропагандистські методички росіян. Це був один із документів, які періодично отримують всі найбільші медіа Росії. Із найцікавішого там було те, що ФСБ-шники з 5 відділу почали визнавати, що росіяни вже не розуміють, яка доцільність війни проти України.

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